Alex Nuccetelli: "Totti a Sanremo, Ilary mente su Cristiano. Usciranno altri"

Alex Nuccetelli è tornato a parlare della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. "In questo momento lui ha scelto la politica del silenzio, lui è esausto, vuole vivere la sua vita", ha esordito l'imprenditore, amico da oltre venti anni dell'ex calciatore della Roma. "Si potrebbe stare con un clima molto più disteso, certi avvenimenti si potrebbero evitare. A Francesco ho fatto le mie piccole contestazioni riguardo la durata, si poteva interrompere prima. Lui dice su Ilary che era una figura che avrebbe voluto avere sempre accanto a sé, lui ha cercato fino alla fine di salvare la famiglia ", ha aggiunto a Turchesando, il programma di Turchese Baracchi in onda su Radio Cusano Campus. "Gli ultimi anni lei tornava da Milano e andava a dormire mentre c'erano gli amici a casa . Ha conosciuto Noemi quando c'erano già queste dinamiche e dopo la storia di Iovino. Cristiano ha deciso di parlare ora perché deluso". In più ha affermato: " Lei da lui non è delusa , è una consapevolezza data dagli anni. Non è successo tutto di botto come ci sta facendo credere. Per Totti invece è stato un brutto colpo. Dopo il ritiro lei nelle interviste diceva: "Mo me lo ritrovo sempre a casa". Francesco ha sempre lasciato il suo cuore a casa. Ma il rapporto non c'era più da tempo".

Ultime notizie su Totti, Ilary e Cristiano Iovino

"In casa le cose non erano più quelle di una volta, ho sentito Cristiano anche ieri, non ci sentivamo da un anno. - ha fatto sapere Alex Nuccetelli - Sono amico di Cristiano ma non ho la stessa amicizia che ho con Francesco. L'ho anche preparato fisicamente, in passato ha frequentato la mia palestra e le mie serate. È un bravo ragazzo, non ha bisogno di apparire. Non è alla ricerca di gossip o tv. Non esiste soltanto Cristiano Iovino in questa faccenda: né per Ilary né per Francesco. Usciranno altri. Direi ad Ilary di fermarsi qua". E poi ancora: "Nessuno va in Tribunale a raccontare le storielle, c'è la penale. Iovino pagato da Totti? Non diciamo ca**ate. Non paga per farsi dire che è cornuto. Fortunatamente sento Francesco nel quotidiano. Non so cosa vuole ottenere Ilary. Io ho contestato a entrambi di continuare questo rapporto dopo che Francesco ha lasciato il calcio e sono successo altre cose".