Totti e Ilary, in vendita la villa dell'Eur? La decisione che può cambiare tutto

Continua la guerra in tribunale tra Francesco Totti e Ilary Blasi. L'ultima indiscrezione arriva da Dagospia e riguarda la villa di famiglia all'Eur, quella dove attualmente è rimasta a vivere la conduttrice con i figli. "Gira voce che Francesco Totti abbia in mente di mettere il villone in vendita . Sarà vero o è solo uno dei tanti, fantasiosi, pettegolezzi sul suo conto?", fa sapere il portale.

Francesco Totti mette in vendita la villa all'Eur?

In realtà non è la prima volta che si parla di una probabile vendita della villa all'Eur da parte di Totti ma l'ex moglie ha preferito evitare per non traumatizzare la prole. L'immobile è di proprietà di Francesco ma il giudice ha stabilito che Ilary potrà restare a viverci fino ai 21 anni della figlia più piccola, Isabel, che quest'anno compirà otto anni.