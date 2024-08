Totti e Ilary Blasi: arriva il nuovo colpo di scena sul divorzio

La causa per la separazione con addebito tra Francesco Totti e Ilary Blasi è giunta ad una frase cruciale, quella dell'udienza con testimoni prevista per settembre. L'ex giocatore attribuisce la colpa della separazione all'ex moglie e alla sua presunta liaison con il personal trainer e influencer Cristiano Iovino; la Blasi sostiene, invece, di essere stata lei quella tradita dall'ex marito con l'attuale compagna Noemi Bocchi. Il settimanale Chi conferma la presenza di Iovino in tribunale, come testimone, mentre non c'è traccia del dirigente televisivo di cui qualcuno ha parlato nei mesi scorsi. "Non risulta nemmeno che la Blasi abbia deciso di chiamare a testimoniare Noemi Bocchi. - fa sapere sempre la rivista - Non ne ha bisogno, non deve chiederle di confermare la relazione con il Capitano".