Olbia Calcio, Amelia è ufficiale: allenerà il figlio di Totti

OLBIA - “Olbia Calcio 1905 è lieta di annunciare la nomina di Marco Amelia come nuovo allenatore della prima squadra”. Inizia così l’avventura dell’ex portiere sulla panchina dei sardi. Campione del mondo 2006 che dal 2018 ha intrapreso la carriera da tecnico, ha già allenato Lupa Roma, Vastese, Livorno, Prato e l’Under 18 del Frosinone. “Siamo entusiasti di accogliere Marco Amelia nella nostra famiglia, certi che la sua esperienza e la sua competenza porteranno grandi risultati al nostro club”, recita il comunicato. Amelia allenerà Cristian Totti, figlio della leggenda della Roma, Francesco. Per il classe 2005 esperienza in Serie D in attesa di provare il grande salto. Amelia invece, tenterà la promozione in Serie C dopo l’ultima stagione che si è conclusa con la retrocessione.