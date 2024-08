Totti e Ilary Blasi, quanti testimoni vip nella causa di divorzio: tutti i nomi

Dirimente sarà capire chi dei due ha tradito per primo l'altro , visto che secondo la showgirl sarebbe stata la relazione clandestina tra l'ex capitano della Roma e la sua attuale compagna Noemi Bocchi a mandare in crisi il rapporto. Stando alla versione di Totti invece la crisi è iniziata quando scoprì sul cellulare della moglie le chat con il personal trainer Cristian Iovino , che l'ex calciatore ha chiamato così a testimoniare come fatto del resto da Ilary con Noemi.

Divorzio Totti-Ilary, i testimoni vip

Ma Cristian Iovino e Noemi Bocchi non saranno gli unici vip chiamati a testimoniare in autunno. Nella 'lista' di Ilary Blasi ci sono infatti le sorelle Silvia e Melory, la manager Graziella Lopedota e la parrucchiera sua amica Alessia Solidani (che secondo quanto raccontato dalla conduttrice nella serie tv 'Unica' l'avrebbe accompagnata a prendere un "unico caffè" con Iovino). L'amico Alex Nuccetelli invece nella 'lista' di Totti, in cui figura anche un manager di Mediaset che avrebbe avuto un flirt con la sua ormai ex moglie.