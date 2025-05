Party a cinque stelle Chanel Totti: gli ospiti, il menù e tutti i retroscena

Il menu del compleanno di diciotto anni di Chanel Totti

Come dicevamo, il party per il diciottesimo compleanno di Chanel Totti si è tenuto a Roma, al Castello di Tor Crescenza con la collaborazione della Tenuta San Domenico, che ha proposto un menu partenopeo, come piace a Chanel che ha una vera e propria passione per Napoli, come sa bene chi la segue assiduamente sui social. E così gli invitati hanno potuto gustare le prelibatezze partenopee curate dallo chef stellato Michele Deleo. A partire da un aperitivo di benvenuto, battilocchio napoletano pomodoro e mozzarella, mini bun ai carboni vegetali, manzo marinato burrata e pomodorini con mini navette con caprino capocollo giardiniera e caramello salato, tonno e panzanella. Poi sono stati allestiti vari angoli buffet, ognuno dal tema diverso. Nel primo, dal casaro Treccioni di bufala affumicata, zizzona aversana con burratine, nodini, ciliegine, ricottine. Per soddisfare la "voglia di pane", con focacce alle olive, pizza di scarola, casatiello napoletano, sfogliatelle con verdurine, pizza chiena. Spazio al cuoppo fritto con crocché, arancino, frittatina, polpetta di melanzane e pizza fritta de La Masardona. E ancora, angolo street food "O Cuzzetiello", con panino all'olio servito con polpette al sugo o parmigiana di melanzana. E il camioncino di Gino, tra hamburger e patatine fritte. E poi: la tiella, i paccheri di Gragnano mantecati con pomodorini basilico e parmigiano 36 mesi, lo sciuscio napoletano con tonno, gamberi, salmone serviti su riso thai e salse agrumate. Infine il buffet dei dolci e la torta.

Totti e Ilary, cosa è successo al compleanno di Chanel Totti

Francesco Totti e Ilary Blasi non sono mancati al compleanno della figlia Chanel ma si sono tenuti a debita distanza. Del resto non hanno ancora ritrovato un rapporto e la loro battaglia in tribunale continua. Tavoli distanti per gli ex coniugi anche se chi era presente assicura di aver notato un timido cenno di saluto tra i due. Per la serata - dove il dress code era rigorosamente black - la conduttrice romana ha optato per un look mannish, che tanto va di moda in questo periodo, composto da tailleur giacca pantalone, camicia bianca e cravatta. La Bocchi ha invece preferito un classico vestito lungo. Completo scuro sia per Bastian sia per Totti. E la festeggiata? Si è affidata all'esperienza dell'atelier Celebrity Sposa e ha scelto di brillare con un lungo vestito da sirena, con scollo a cuore, strass, trasparenze vedo non vedo, che è poi diventato un mini dress al momento del taglio della torta. Incantevole è dir poco.

Il momento emozionante tra padre e figlia

Durante la serata Chanel e Francesco Totti si sono lasciati andare, condividendo un dolcissimo momento padre e figlia. La neo maggiorenne si è recata al tavolo dell'ex calciatore, si è seduta sulle sua gambe e insieme hanno cominciato ad intonare Più bella cosa non c'è di Eros Ramazzotti. Non sono poi mancati balli scatenati e un'ospite d'eccezione: il rapper romano Ludwing, molto amato dai giovanissimi.