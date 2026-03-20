Ilary Blasi al Grande Fratello Vip tra ironia e verità. La frase su Totti colpisce  

Ilary Blasi è tornata alla conduzione del Grande Fratello Vip con il suo stile diretto, ironico e senza filtri, confermandosi ancora una volta uno dei volti più riconoscibili (e amati) della televisione italiana. Ma accanto ai momenti leggeri e alle battute che hanno sempre caratterizzato il suo modo di stare in scena, non sono mancati passaggi più intensi, capaci di catturare l’attenzione del pubblico. Nel corso della seconda puntata, andata in onda venerdì 20 marzo su Canale 5, la conduttrice ha infatti lasciato spazio a una riflessione personale che ha immediatamente acceso il dibattito. E ha tirato in ballo il suo ex marito, Francesco Totti.

La frase di Ilary Blasi che richiama Francesco Totti

Alla guida del reality show, Ilary Blasi ha mostrato la consueta disinvoltura, alternando ironia e ritmo televisivo. Ma la seconda puntata della nuova edizione ha assunto toni più profondi durante un confronto con Antonella Elia, una delle concorrenti più discusse di quest'anno. Nel tentativo di confortarla per via della sua relazione finita con Pietro Delle Piane, Ilary ha lasciato emergere un lato più personale. Pronunciando una frase che rimarca il suo vissuto, quello con l'ex calciatore giallorosso: "Le storie iniziano, finiscono, e io te lo posso dire". Parole semplici, ma dal peso evidente, che hanno trasformato un momento televisivo in una dichiarazione dal significato più ampio.

GF Vip, il riferimento alla fine del matrimonio con Totti

Il riferimento al passato di Ilary Blasi è apparso subito chiaro. La conduttrice ha vissuto negli ultimi anni la fine del matrimonio con Francesco Totti. Una separazione che ha occupato a lungo le cronache e l’attenzione mediatica. Il divorzio, ormai prossimo alla definizione, segna la chiusura definitiva di una delle storie più seguite del panorama italiano, durata oltre vent’anni e spesso raccontata come un simbolo di stabilità. La frase pronunciata in diretta, pur senza esplicitare nomi o dettagli, è stata interpretata come un chiaro rimando a quell’esperienza personale, rendendo il momento ancora più significativo per il pubblico. "Non l'abbiamo ancora superata", ha commentato un fan sui social.

Un nuovo capitolo per Ilary Blasi

Ilary Blasi ha trovato oggi un nuovo equilibrio. Accanto al ritorno in televisione, si è consolidata anche la relazione con Bastian Muller. E le seconde nozze sono praticamente dietro l'angolo. La conduzione del Grande Fratello Vip si inserisce dunque in un momento di ripartenza, in cui la dimensione professionale e quella personale sembrano procedere in parallelo.