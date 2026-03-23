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lunedì 23 marzo 2026
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"Ilary Blasi non si sposa più, saltato il divorzio con Totti". Cosa è successo

Secondo un'indiscrezione riportata dall'esperto di cronaca rosa Gabriele Parpiglia, Ilary Blasi non convolerà a nozze così presto con Bastian Muller
4 min
TagsIlary BlasiBastian MullerFrancesco Totti

Da mesi si rincorrono voci sempre più insistenti su un possibile matrimonio tra Ilary Blasi e Bastian Muller. La proposta, arrivata a Parigi con tanto di anello prezioso, ha alimentato il gossip, ma la situazione sentimentale della conduttrice del Grande Fratello Vip resta complessa. Ilary è infatti ancora legalmente sposata con Francesco Totti. Nelle sue ultime interviste ha chiarito come la relazione con l’ex capitano della Roma sia ormai “ai titoli di coda”, lasciando intendere che la separazione sia prossima alla conclusione. Ma, secondo un’indiscrezione riportata dal giornalista Gabriele Parpiglia, i tempi potrebbero allungarsi. L’ultima udienza del contenzioso tra i due, quella decisiva per sancire il divorzio, sarebbe stata rinviata. Un dettaglio che complica i piani futuri della conduttrice e che, almeno per il momento, tiene in sospeso anche le nozze con l'ex modello e imprenditore tedesco.

Perché è saltata l'udienza di divorzio tra Totti e Ilary

"Molti stanno lì ad aspettare le nozze di Ilary, ma gli stessi non sanno (esclusivo) che il giudice che sancirà il divorzio tra la Blasi e Totti è cambiato e l’udienza è rimandata. Inoltre, siamo sicuri che Totti accetterà di firmare la sua separazione dolorosa?", ha scritto Gabriele Parpiglia nella sua newsletter di gossip e tv. L’udienza, inizialmente fissata per la fine di marzo, sarebbe stata rinviata. Al momento non sono arrivate dichiarazioni ufficiali da parte dei diretti interessati. Sul piano legale, tuttavia, Ilary Blasi e Francesco Totti risultano ancora sposati, nonostante da tempo abbiano intrapreso nuove relazioni: lei con il già citato Bastian, lui con Noemi Bocchi.

Quando si sposano Ilary Blasi e Bastian

Secondo quanto riferito sempre da Gabriele Parpiglia, Ilary Blasi starebbe già immaginando il futuro con Bastian Müller, valutando l’ipotesi di nozze in una villa esclusiva sul lago di Como, accantonando così l’idea iniziale di una cerimonia a Ischia. Tra i desideri della conduttrice ci sarebbe anche la presenza di Sal Da Vinci come cantante, artista molto apprezzato sia da lei che dalla figlia Chanel. Progetti che, almeno per il momento, restano però sulla carta. Con il divorzio ancora in sospeso, questo matrimonio non s'ha da fare.

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