Totti con gli occhi lucidi quando parla della figlia Chanel: "Non pensavo che a Pechino...". Poi le belle parole per Pellegrini
Francesco Totti non riesce a trattenere l'emozione quando parla della sua Chanel. Lo storico capitano della Roma, ospite all’Università Lum Giuseppe De Gennaro di Bari per l'evento Campioni in aula. Sport, valori e futuro, ha commentato per la prima volta pubblicamente l’esperienza della secondogenita a Pechino Express, reality che l’ha vista trionfare insieme a Filippo Laurino. E nelle parole dell’ex numero dieci giallorosso c’è tutto l’orgoglio di un padre che ha scoperto un lato nuovo della figlia. “Ho capito l’importanza di questo percorso che ha fatto e devo essere sincero: mi ha sorpreso”, ha raccontato l'ex calciatore davanti ai presenti. Un’ammissione sincera, pronunciata con gli occhi lucidi, pensando al cammino affrontato da Chanel lontano dalla famiglia e dalle inevitabili etichette che l’hanno accompagnata per anni. Francesco ha sottolineato soprattutto la forza caratteriale mostrata dalla diciannovenne durante il programma: “È stata più forte di quanto io credessi”. Parole che raccontano quanto quell’avventura televisiva abbia colpito anche lui, abituato alle pressioni del grande pubblico ma consapevole delle difficoltà affrontate dalla figlia.
La rivincita di Chanel dopo i pregiudizi
La vittoria di Chanel Totti e Filippo Laurino, che hanno formato la coppia de I Raccomandati, è stata uno dei temi più discussi dell’ultima edizione di Pechino Express, la più seguita e commentata di sempre. Ma per Francesco Totti il successo più importante non è stato il primo posto finale. “Sono felice per la vittoria che ha avuto per la gente. La risonanza è stata tanta, positiva. Questa è stata la cosa più importante”, ha spiegato. Un riferimento neppure troppo velato alle critiche e ai pregiudizi che Chanel aveva ricevuto soprattutto durante la separazione tra Totti e Ilary Blasi. Anche la stessa Chanel, dopo la finale dell'adventure game di Sky, aveva parlato apertamente della faccenda: “La gente aveva tanti pregiudizi su di me”. La giovane influencer ha raccontato di non essersi mai mostrata davvero sui social e di essere stata spesso giudicata senza essere conosciuta. Totti, però, sembra avere ormai una certezza: “Non ha vinto perché era raccomandata, ma perché lo ha meritato. Lei è così, simpatica, goliardica, è stata brava”. Una frase accolta dagli applausi di chi era presente all’evento.
Totti incorona Pellegrini: “Deve restare nella Roma”
Non solo famiglia. Nel corso dell’incontro, Francesco Totti ha parlato anche di Roma e di Lorenzo Pellegrini, finito al centro delle discussioni per il contratto in scadenza nel 2026. Alla domanda di uno studente tifoso giallorosso, Totti ha risposto senza esitazioni: “Per me Pellegrini è uno dei centrocampisti migliori che ci sono”. Parole importanti, soprattutto dopo una stagione complicata, condizionata da infortuni e un rendimento altalenante. L’ex numero dieci ha difeso apertamente il centrocampista: “Pellegrini è un giocatore che fa la differenza, che in un organico come la Roma può starci e deve starci”. E infine l’auspicio: “Spero possa rimanere a lungo”.