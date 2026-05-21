Totti con gli occhi lucidi quando parla della figlia Chanel: "Non pensavo che a Pechino...". Poi le belle parole per Pellegrini

Francesco Totti non riesce a trattenere l'emozione quando parla della sua Chanel . Lo storico capitano della Roma, ospite all’Università Lum Giuseppe De Gennaro di Bari per l'evento Campioni in aula. Sport, valori e futuro, ha commentato per la prima volta pubblicamente l’esperienza della secondogenita a Pechino Express , reality che l’ha vista trionfare insieme a Filippo Laurino . E nelle parole dell’ex numero dieci giallorosso c’è tutto l’orgoglio di un padre che ha scoperto un lato nuovo della figlia. “Ho capito l’importanza di questo percorso che ha fatto e devo essere sincero: mi ha sorpreso”, ha raccontato l'ex calciatore davanti ai presenti. Un’ammissione sincera, pronunciata con gli occhi lucidi , pensando al cammino affrontato da Chanel lontano dalla famiglia e dalle inevitabili etichette che l’hanno accompagnata per anni. Francesco ha sottolineato soprattutto la forza caratteriale mostrata dalla diciannovenne durante il programma: “È stata più forte di quanto io credessi” . Parole che raccontano quanto quell’avventura televisiva abbia colpito anche lui, abituato alle pressioni del grande pubblico ma consapevole delle difficoltà affrontate dalla figlia.

La rivincita di Chanel dopo i pregiudizi

La vittoria di Chanel Totti e Filippo Laurino, che hanno formato la coppia de I Raccomandati, è stata uno dei temi più discussi dell’ultima edizione di Pechino Express, la più seguita e commentata di sempre. Ma per Francesco Totti il successo più importante non è stato il primo posto finale. “Sono felice per la vittoria che ha avuto per la gente. La risonanza è stata tanta, positiva. Questa è stata la cosa più importante”, ha spiegato. Un riferimento neppure troppo velato alle critiche e ai pregiudizi che Chanel aveva ricevuto soprattutto durante la separazione tra Totti e Ilary Blasi. Anche la stessa Chanel, dopo la finale dell'adventure game di Sky, aveva parlato apertamente della faccenda: “La gente aveva tanti pregiudizi su di me”. La giovane influencer ha raccontato di non essersi mai mostrata davvero sui social e di essere stata spesso giudicata senza essere conosciuta. Totti, però, sembra avere ormai una certezza: “Non ha vinto perché era raccomandata, ma perché lo ha meritato. Lei è così, simpatica, goliardica, è stata brava”. Una frase accolta dagli applausi di chi era presente all’evento.

Totti incorona Pellegrini: “Deve restare nella Roma”

Non solo famiglia. Nel corso dell’incontro, Francesco Totti ha parlato anche di Roma e di Lorenzo Pellegrini, finito al centro delle discussioni per il contratto in scadenza nel 2026. Alla domanda di uno studente tifoso giallorosso, Totti ha risposto senza esitazioni: “Per me Pellegrini è uno dei centrocampisti migliori che ci sono”. Parole importanti, soprattutto dopo una stagione complicata, condizionata da infortuni e un rendimento altalenante. L’ex numero dieci ha difeso apertamente il centrocampista: “Pellegrini è un giocatore che fa la differenza, che in un organico come la Roma può starci e deve starci”. E infine l’auspicio: “Spero possa rimanere a lungo”.