Totti e Noemi sono partiti insieme per Miami

ROMA - Viaggio di coppia con Noemi Bocchi per Francesco Totti , dopo un'intensa giornata che lo ha visto sfiorare l'incontro con l'ex moglie Ilary Blasi (e con i suoi ex suoceri) e protagonista di alcuni gossip sulla sua vita privata.

Totti e Noemi, viaggio a Miami

L'ex capitano della Roma, che come Ilary ieri (23 ottobre) era presente sugli spalti dello stadio del Trastevere per assistere alla sfida di Serie D contro l'Olbia (in cui gioca il loro primogenito Cristian, rimasto in panchina), ha deciso di partire insieme alla sua compagna con destinazione Miami, in Florida, dove Totti dovrebbe partecipare a un evento di padel. Dopo la partita invece la Blasi ha passato la serata a teatro, sorprendendo poi i suoi fan con un post pubblicato sui social.