Ilary Blasi e Totti, i gossip, l'incontro senza Noemi e Bastian: cosa è successo

Non è stata una giornata facile quella di Francesco Totti : da una parte i gossip sulla sua vita privata rilanciati da un settimanale, dall'altra l'incontro - sfiorato - con l'ormai ex moglie Ilary Blasi. Lo storico capitano della Roma, nonostante la pioggia, era allo stadio a vedere Trastevere-Olbia. D'altronde, nell'Olbia gioca (anche se oggi è rimasto in panchina) suo figlio Cristian, 19 anni tra un paio di settimane . Totti era allo stadio con la piccola Isabel, 8 anni e mezzo, e l'amico Giancarlo Pantano, oltre a Marco Amelia , campione del Mondo come lui ed ex allenatore proprio dell'Olbia. Nella stessa tribuna, ma ben distante, c'era invece Ilary Blasi: con lei la seconda figlia Chanel , 17 anni e mezzo, e i genitori Roberto e Daniela.

Totti, Ilary e le figlie: i look griffati e l'incontro mancato

Tutta la famiglia Totti-Blasi era super griffata. Giaccone Prada per Totti, borsa e stivali Chanel per Ilary, borsa Bottega Veneta per Chanel. Tutti sapevano che i paparazzi erano in agguato, si sono tenuti a debita distanza (e non c'erano i compagni Noemi e Bastian), anche se poi Isabel ha raggiunto la mamma per salutarla. Gossip e parte, per Totti c'è stata comunque un'ovazione da parte dei tifosi. Per loro il Capitano era e resta unico: lui sì, sempre.