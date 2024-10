Ilary Blasi, dopo i gossip e l'incontro con Totti la reazione social a sorpresa

Ieri non si è parlato d'altro negli ambienti del gossip: una presunta nuova fiamma di Totti, l'incontro sfiorato con Ilary Blasi. E lei? La conduttrice prima era con Chanel alla partita di Cristian, accompagnata dai genitori e ben distante dall'ex marito, poi è andata a teatro a vedere l'attore e imitatore Paolo Camilli . Niente di strano, se non fosse che Camilli imita spesso proprio Ilary. E lei lo ha ripreso e pubblicato sui suoi social.

Ilary Blasi e il video con riferimento alle borse nascoste

D'altronde Ilary Blasi è così: reagisce alle cose con ironia, quasi sempre. E infatti ieri ha pubblicato dei video, direttamente dall'Ambra Jovinelli, in cui Camilli la imita mentre parla delle ormai famose borse nascoste da Totti dopo la vicenda dei Rolex. Il modo migliore per chiudere una giornata in cui è stata sotto la lente del gossip.