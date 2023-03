Lady Ronaldo scoppia a piangere davanti alle telecamere: "Devo essere forte"

Georgina Rodriguez piange in tv. Accade nella seconda stagione di Soy Georgina, la docu-serie su Netflix che racconta la vita privata e pubblica della compagna di Cristiano Ronaldo. Nel breve trailer diffuso dalla piattaforma streaming si vede l'ex commessa, oggi modella e influencer conosciuta in tutto il mondo, che non riesce a trattenere le lacrime mentre ricorda il momento più duro della sua vita.