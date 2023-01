Ronaldo nei guai con Georgina: cosa è successo durante la presentazione con l'Al-Nassr

Attimi di tensione tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez durante la presentazione con il nuovo club, l'Al-Nassr. Sui social network è diventato virale un breve filmato in cui il campione portoghese sorride calorosamente e lancia sguardi complici alla giornalista presente all'evento. Un'intesa che, a quanto pare, avrebbe infastidito parecchio Georgina, che non è riuscita a nascondere disappunto e un certo fastidio. L'altra donna in questione, vestita di bianco, è Fatma Fahad, volto della tv saudita. Insieme alla collega Wim Al Dahil, che ha condotto la conferenza stampa, è stata l'unica reporter donna invitata: un segno di apertura importante da parte della famiglia reale saudita che sembra sia pronta a rendere il Paese più progressista.

La presunta crisi tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez

Stando ad un'indiscrezione riportata da Telecinco, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez starebbero attraversando un momento di crisi. I due, che non sono ancora diventati marito e moglie, starebbero cercando in tutti i modi di apparire 'sereni' sui loro social e in occasioni pubbliche, ma la mancanza di complicità che dimostrerebbero da tempo avrebbe riportato a galla i dubbi sulla stabilità del loro rapporto. Contratti pubblicitari e altri impegni professionali sarebbero, secondo gli ultimi gossip, le uniche ragioni che tengono unita la coppia in questo momento. Per molti la relazione tra Ronaldo e Georgina sarebbe infatti pura convenienza.