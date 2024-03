Melissa Satta mostra "le corna": frecciata social a Berrettini?

Neve, relax e amici, così Melissa Satta ha deciso si trascorrere il suo weekend. La showgirl si trova a Cortina D'Ampezzo dividendosi tra passeggiate, discese e divertimento insieme a un gruppo di amici. Insomma la ricetta perfetta per scacciare via i brutti pensieri e anche le polemiche dopo la fine della sua relazione con Matteo Berrettini.

Melissa Satta, la frecciata social

Tra le tante foto e video condivisi uno scatto su tutti ha incuriosito i suoi fan. La Satta ha infatti postato alcune immagini di un cervo con scritto: "Nuovi amici", che è sembrata una vera e propria frecciata social al suo ex. In tanti hanno ipotizzato che il riferimento non fosse casuale ma, anzi, una risposta all'ultimo gossip che ha coinvolto Berrettini, paparazzato solo qualche giorno fa con Federica Lelli, ex del cantante Ultimo.