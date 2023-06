Chiara Ferragni e il seno piccolo, la risposta social è clamorosa

Nuova polemica social in casa Ferragni . Questa volta l'influencer è stata attaccata dagli hater a causa del suo seno piccolo. L'imprenditrice digitale non ha mai avuto remore nel mostrare il suo fisico e anzi è da tempo paladina della libertà di mostrarsi anche in intimo.

La risposta della Ferragni alle critiche

A molti follower non piace però la sua sovraesposizione e nel caso degli ultimi scatti in Costiera Amalfitana le critiche non sono mancate tra chi la accusa di non "aver nulla da mostrare" e chi di "mostrarsi in maniera eccessiva" visto anche il suo ruolo di mamma. Pronta la risposta dell'influencer che ha così rabattuto: "Sono piccole, sono sempre le stesse e stanno dove dovrebbero stare. Da sempre e per sempre rappresentate delle te**e piccole".