Chiara Ferragni da Fazio, a che ora andrà in onda e cosa dirà

Chiara Ferragni è pronta a rompere il silenzio. L'influencer in questi mesi, dopo l'esplosione del pandoro-gate, delle altre inchieste che l'hanno coinvolta e della rottura con Fedez, ha deciso di mantenere sempre un basso profilo ma questa sera ospite di Fabio Fazio a 'Che Tempo Che Fa ', in onda a partire dalle ore 20.00 su Nove , dirà per la prima volta tutta la verità.

Chiara Ferragni: "Tremo di paura, non è un periodo facile"

La stessa Chiara sta vivendo queste ore con molta appresione come testimoniano le sue storie Instagram: “Sono a dir poco agitata per questa sera. Mandatemi tutte le vostre good vibes. Probabilmente mi impappinerò, parlerò troppo velocemente, balbetterò. Ma sono agitata ed è giusto e normale che sia così”, ha affermato l'influencer che non nasconde la sofferenza: “Non è un momento facile sotto nessun punto di vista. Tremo di paura, piango e va bene anche così perché sono io e sono vera. E se stasera non sarò perfetta come cerco sempre di essere amen. La perfezione è un’illusone. Voglio essere me stessa con le mie fragilità”, ha concluso l'influencer la cui intervista andrà in onda alle 21.00.