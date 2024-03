Chiara Ferragni, parla il primo fidanzato: "Sono stato la sua prima volta"

Tutti gli amori di Chiara Ferragni

Dopo Alberto Luppichini, Chiara Ferragni ha amato per cinque anni Riccardo Pozzoli, con il quale ha fondato The Blonde Salad, il blog con il quale ha cominciato a creare il suo impero. A quanto pare anche in questo caso è stata Chiara a mollare Riccardo perché in cerca di nuovi spazi. I due hanno però continuato a lavorare insieme anche dopo la rottura fino a quando non hanno interrotto ogni tipo di collaborazione. Stando a quanto raccontato nel suo documentario, la Ferry non avrebbe perdonato all'ex fidanzato e socio di aver venduto alcune quote della sua società senza avvisarla mentre lei era in attesa del primogenito Leone. Dopo Pozzoli Chiara ha amato per un anno, dal 2015 al 2016, il fotografo americano Andrew Arthur: per lui si è trasferita negli Stati Uniti, comprando pure una casa a Los Angeles. In seguito alla separazione è rientrata in Italia, dove ha conosciuto Fedez, complice la canzone Vorrei ma non posto in cui Chiara viene citata con il suo cane Matilda. Il resto è storia: la nascita di due figli, il matrimonio dei Ferragnez in diretta Instagram, la malattia del rapper e la profonda crisi.