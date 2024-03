Fedez, parla il chirurgo che l'ha operato: "C'era un patto ma lui ha postato tutto"

Il patto tra Fedez e il medico che l'ha operato

"Avevamo stretto un patto - ha detto Falconi al settimanale Oggi - silenzio assoluto per 15 giorni, finché non fosse giunto l'esito dell'esame istologico. Lo ha mantenuto per 48 ore. Poi si è fotografato da solo e ha postato tutto su Instagram". In quei giorni c'era la moglie Chiara Ferragni "presente al suo fianco nella maniera giusta, lo incoraggiava. C'era un'empatia formale tra loro", ha ricordato il prof. E commentando l'attuale situazione privata della coppia: "Erano anzi, sono una bella coppia. Spero che dopo questa crisi possano ritrovarsi più uniti di prima. Glielo auguro di cuore".