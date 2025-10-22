Fedez parla di Chiara Ferragni in un libro: "Del suo lavoro non capisce granché. Rapporti pessimi tra le famiglie"

Fedez si è raccontato in un libro-confessione dal titolo L'acqua è più profonda di come sembra da sopra . E non poteva mancare una parte dedicata al lungo rapporto con Chiara Ferragni . "Le nostre differenze emergevano come iceberg pronte a far affondare la nave... Durante il matrimonio ho frequentato figure insopportabili. Una confezione bellissima che puzzava di marcio", ha scritto il rapper. "Durante il matrimonio - si legge nel libro - ho subito, per osmosi, le frequentazioni di mia moglie. Avevo accettato passivamente di stare a quel tipo di pensiero lì, di accettare l’architetto superfancy di Milano, quello della moda iperinserito e un’altra serie di figure insopportabili. Una confezione bellissima. Ma dentro, per me, puzzavano tutti. Preferisco frequentare uno che vedi subito quanto fa schifo, piuttosto che un pacchetto stupendo di cui però a poco a poco ti accorgi che puzza di marcio. Meglio chi si presenta per quello che è, piuttosto che per quello che dovrebbe essere".

Cosa ha scritto Fedez di Chiara Ferragni nel suo libro

Come emerge dal libro, il matrimonio dei Ferragnez ha iniziato a vacillare nel 2023, dopo una serie di eventi: dalla scoperta del tumore di Fedez al bacio con Rosa Chemical a Sanremo, passando per la rottura con Luis Sal e l'uso di psicofarmaci. "Cose, persone, eventi che avevo sempre sopportato per Chiara ora mi diventavano insostenibili. Eravamo due isole che si stavano allontanando irreversibilmente l'una dall'altra", ha scritto Federico Lucia. La differenze sociali e di visione tra Fedez e Chiara sarebbero cominciate a diventare un peso e non più un punto di forza, soprattutto per il rapper: "Eravamo mondi diversi destinati a tornare lontani". Anche i rapporti tra le rispettive famiglie "sono sempre stati pessimi", così come quelli di Fedez con gli amici e soci della moglie, primo fra tutti Fabio Maria Damato: "Potrei fare una lista delle volte in cui negli anni l'ho insultato e ci siamo presi a parole. Viveva della luce riflessa di mia moglie".

Chiara Ferragni e il Pandoro Gate, l'aiuto di Fedez

Impossibile non parlare del Pandoro Gate, l'evento che ha stravolto tutta la vita di Chiara Ferragni. Fedez ha ribadito di non aver saputo nulla fino a quando la vicenda non è diventata di dominio pubblico. "Non sapevo niente fino a quando a Chiara non hanno rifilato quella multa da un milione. Non mi immaginavo ci fosse un casino di quelle proporzioni. La mattina dopo, sveglia con Chiara in lacrime accanto a me. Mi sono messo a leggere le carte, ho scoperto insieme al mondo esterno quello che è successo veramente. E mi sono incazzato", ha raccontato. Avrebbe dunque provato in diversi modi ad aiutarla, dall'invito a donare il milione di euro in beneficenza al tentativo di non farle pubblicare il messaggio di scuse, che si riferiva alla vicenda come di un "errore di comunicazione". "Io, in ogni caso, non avevo voce in capitolo. Ero fuori dal gioco, e tanto meglio, perché, se avessi aperto bocca, lei avrebbe fatto tutto il contrario", ha chiarito.

Fedez conferma il tradimento con Angelica Montini

"La vera rottura con Chiara arriva per una questione di tradimenti. Lei pensa che la tradisco e io non mi metto nemmeno a discuterne, sapevo che aveva ragione", ha rivelato Fedez per poi aggiungere: "Ho incontrato Angelica Montini poco prima di sposarmi con Chiara. Era un sentimento forte, sì, qualcosa che ti prende il petto e ti fa sanguinare. Ma non è vero che l’ho chiamata cinque minuti prima di mettere l’anello". La loro relazione non è durata anni e non si sono visti e frequentati "ogni giorno, ogni notte, sei mesi, un anno, due", nonostante il legame fosse come "un fuoco che brucia invisibile". Ha dunque ammesso: "Da una parte c’era la vita come la casa del Mulino Bianco. La perfezione impacchettata. C’era Chiara. Ma dall’altra parte c’era un’altra storia. C’era Angelica. Una storia senza luci puntate, senza palchi, senza il circo intorno". Oggi Federico non rinnega niente del suo matrimonio: "Il sentimento per Chiara era reale. Quello per Angelica era diverso. Con Chiara volevo costruire. Con lei volevo sognare". Dopo quello che hanno vissuto insieme, le augura un "futuro luminoso e felice, soprattutto per i miei figli, perché meritano di crescere in un ambiente sano". Sul suo lavoro però non risparmia una frecciatina: "Ho dubbi perché lei di business, in realtà, non ne capisce un granché".