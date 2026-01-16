"Chiara Ferragni dà buca a Verissimo, l’intervista con Silvia Toffanin salta all’ultimo"

Chiara Ferragni, salta l'intervista a Verissimo dopo la fine del Pandoro Gate

La sentenza del Tribunale di Milano è arrivata lo scorso 14 gennaio: l’imprenditrice digitale è stata prosciolta dalle accuse di truffa aggravata. "Il giudice ha stabilito che non c’erano nemmeno i presupposti per un processo penale", ha scritto la Ferragni su Instagram, parlando della fine di "un incubo durato due anni". Una decisione che chiude ufficialmente una vicenda giudiziaria che ha avuto un impatto profondo non solo sulla sua immagine pubblica, ma anche sulla sua vita personale. Dopo la sentenza, la Ferragni è tornata a parlare, scegliendo innanzitutto i social e poi la carta stampata. In un’intervista al Corriere della Sera ha affrontato anche il tema più delicato della sua vita privata, facendo riferimento alla separazione da Fedez e al senso di solitudine vissuto nei mesi più difficili: "Mi sono sentita abbandonata", ha detto. Il passaggio successivo sembrava essere la televisione generalista. Secondo le indiscrezioni, la registrazione di Verissimo era prevista per la prossima settimana, con messa in onda nel weekend del 24 e 25 gennaio. Ma qualcosa avrebbe fatto cambiare i piani: Chiara avrebbe deciso "in extremis" di rinunciare all’ospitata, senza che siano emerse, almeno per ora, le ragioni del dietrofront.

L'ultima volta che Chiara Ferragni è stata in televisione

Resta dunque aperto l’interrogativo su quale sarà il programma scelto per la sua prima vera intervista televisiva dopo la sentenza. L’ultima apparizione televisiva di Chiara Ferragni risale a dicembre 2024, quando fu ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. In quell’occasione, Ferragni aveva offerto una riflessione personale sul proprio percorso: "A me darei il consiglio di non provare ad essere perfetta. Tutti sbagliamo. Penso di voler cambiare qualcosa, non solo nel modo di comunicare, ma di vivere". Per ora, però, il ritorno in tv è rimandato.