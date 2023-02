Diletta Leotta è davvero incinta? Un altro indizio scatena i social

Dopo il pancino sospetto apparso in un video su TikTok spunta ora una nuova segnalazione sulla presunta gravidanza di Diletta Leotta. A riportarla l'influencer di gossip Deianira Marzano: amici della conduttrice di Dazn avrebbero confermato che è in attesa di un bambino dal nuovo fidanzato, il portiere tedesco Loris Karius. Il parto sarebbe previsto per la prossima estate. Al momento i diretti interessati continuano a tacere: non ci sono né conferme né smentite.