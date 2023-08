Diletta Leotta dopo il parto: ecco quando torna a Dazn

Diletta Leotta è diventata mamma proprio nella settimana in cui la Serie A è ripartita. Lo scorso 16 agosto, giorno del compleanno della conduttrice siciliana, è nata la piccola Aria , frutto del legame d'amore con il calciatore tedesco Loris Karius . La 32enne ha partorito al San Raffaele di Milano e attualmente si sta godendo questi primi giorni di maternità nel suo attico a CityLife. Con Diletta non solo Karius ma anche i genitori Ofelia e Rori, arrivati dalla Sicilia per dare una mano con la nipotina.

Quando torna Diletta Leotta a Dazn

Stando a quanto riporta il settimanale Chi, Diletta Leotta tornerà a Dazn a settembre. Solo pochi giorni di maternità per l'ex volto di Sky Sport, decisa a riprendere subito il lavoro. Come rivela il settimanale la Leotta ha "concluso il casting per la puericultrice, quindi avrà chi l'aiuta" ed è pronta a tornare sui campi da calcio. Non è chiaro, però, se il suo rientro avverrà già il primo settembre, in occasione del big match tra Roma e Milan o se riapparirà in video il 3 settembre, quando a San Siro l'Inter ospiterà la Fiorentina.

Diletta Leotta e Karius dopo il parto

Pure Loris Karius è pronto a tornare a giocare con il Newcastle dopo la nascita di Aria. Per i prossimi mesi si dividerà tra il Regno Unito e Milano. Intervistata da Grazia Diletta Leotta ha spiegato come riuscirà a portare avanti la relazione a distanza: “Quando gli ho detto questa cosa, lui mi ha risposto: “Ma sai amore, tanto abbiamo tutta la vita per stare insieme”. Per fortuna ho mia madre che verrà ad aiutarmi”.