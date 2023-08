Diletta Leotta torna a casa con la figlia: cosa ha fatto subito dopo il parto

Il cagnolino di Diletta Leotta incontra la piccola Aria

Nell'immagine condivisa da Diletta Leotta c'è il suo amico quattrozampe che osserva curioso la piccola Aria, che dorme beata nella sua culla. "Welcome home", ovvero "Benvenuta a casa", ha scritto l'ex volto di Sky Sport. Successivamente ha postato una storia in cui riprende l'alba: per Diletta è ufficialmente iniziata la vita da neomamma, fatta di nottate in bianco, poppate e tanta gioia.

Il matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius

Stando agli ultimi gossip, Diletta Leotta ha ricevuto la proposta di matrimonio da parte di Karius. "Durante la sua festa di compleanno, Loris ha parlato di matrimonio. Ha chiesto a Diletta di sposarlo", hanno spifferato alcuni amici della coppia al settimanale Di Più. Prima del parto la Leotta ha sfoggiato un prezioso anello all'anulare sinistro, segno di una importante promessa d'amore...Molto probabilmente il sì verrà pronunciato il prossimo anno.

La relazione a distanza tra Diletta Leotta e Karius

Nonostante la nascita di Aria, Diletta e Loris continueranno a mantenere una relazione a distanza: lei a Milano, lui nel Regno Unito. Intervistata da Grazia Diletta Leotta ha spiegato come riuscirà a portare avanti questa storia d’amore dopo la nascita della bambina: “Quando gli ho detto questa cosa, lui mi ha risposto: “Ma sai amore, tanto abbiamo tutta la vita per stare insieme”. Per fortuna ho mia madre che verrà ad aiutarmi”.