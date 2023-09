Diletta Leotta, il primo volo di Aria per andare da Karius scatena i social

In viaggio per riabbracciare papà. Diletta Leotta con la piccola Aria , che ha compiuto un mese lo scorso 16 settembre, stanno raggiungendo in aereo Loris Karius in quel di Newcastle. La coppia infatti vive tra Milano e la cittadina inglese , visti gli impegni di lei con Dazn e la Serie A e la carriera di lui in Premier League come portiere della squadra allenata da Eddie Howe.

Troppo piccola per l'aereo?

Per la prima volta da quando è nata Aria, è Diletta che ha deciso di fare una sorpresa a Loris, andandolo a trovare in Inghilterra con la figlia. Un trasferimento che la showgirl ha documentato sul suo profilo Instagram con una stories in cui ritrae lei e la piccola sedute in aereo e in volo verso la cittadina nella regione inglese del Nord Est. Il battesimo del volo della bambina però ha scatenato le polemiche sui social. Sono in molti infatti a scagliarsi contro la scelta della conduttrice, accusandola di aver sbagliato nel far prendere l'aereo a una neonata perché potrebbe provocare dolorose conseguenze alle orecchie o potrebbe non trovarsi a suo agio tra forti rumori e turbolenze. "Ha solo un mese e mezzo di vita, stai attenta" o ancora "Scelta folle, inappropriata per una mamma". Giudizi che Diletta ha spento in un attimo, ammettendo di aver chiesto consiglio al suo pediatra prima di prendere l'aereo con la figlia.