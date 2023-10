Diletta Leotta, il messaggio a Karius fa impazzire i social

Ancora una dedica d'amore da parte di Diletta Leotta per il suo Loris Karius. I due sono legati da un anno e la scorsa estate sono diventati genitori della piccola Aria. Dopo aver trascorso qualche giorno in Sicilia, la conduttrice è rientrata a Milano, dove vive da tempo. Sui social network ha postato una foto con la figlia e ha scritto: "Manchi solo tu". Il portiere è infatti rientrato in Inghilterra, dove gioca nel Newcastle. La coppia vive un rapporto a distanza.