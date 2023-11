Diletta Leotta piange a Verissimo: le parole su Elodie e non solo

Diletta Leotta a Verissimo tra confidenze da neo mamma, retroscena e lacrime. La conduttrice di Dazn è tornata nel salotto di Silvia Toffanin per parlare della sua nuova vita accanto ad Aria, la figlia che ha avuto lo scorso 16 agosto dal compagno Loris Karius . "Sono super felice, è un momento incredibile. È difficile descrivere tutte le emozioni che si provano", ha dichiarato la 32enne, che ha poi svelato un aneddoto sul nome della bambina: "Loris voleva chiamarla Rose e così le abbiamo dato il doppio nome: si chiama Aria Rose . Mio padre si chiama Rosario e mi ha detto: "Perfetto, l'avete chiamata come me".

"Sono grata a Loris che mi ha dato la possibilità di realizzare questo sogno - ha fatto sapere Diletta Leotta in tv - Tra di noi c'è stato un amore travolgente, che mi ha cambiato la vita. Ci sono tanti amori che proviamo nella vita, lui è l'ultimo, quello giusto che arriva al momento giusto e non ti da manco il tempo di pensare troppo perché sai che quella è la strada giusta". Diletta ha inoltre confessato che il portiere del Newcastle è un padre presente nonostante la distanza e che "Aria è uguale a lui, stessi occhi azzurri e sorriso dolce. È un papà stupendo".

Diletta Leotta in lacrime a Verissimo

Durante l'intervista a Verissimo Diletta Leotta si è commossa per i video messaggi della madre Ofelia e dell'amica cantante Elodie. Sulla prima ha detto che è "una donna stupenda, voglio essere come lei", mentre ha definito la seconda una sorella. "Vivendo lontano dalla mia famiglia le amiche sono le sorelle che ti scegli. Elodie è una di quelle, mi è stata vicina per tutta la gravidanza, è una zia meravigliosa. Non mi sento mai sola, so sempre di avere un'amica, una sorella. A qualsiasi ora chiami, lei ti supporta".