Aurora Ramazzotti da Diletta Leotta, confessione hot sul sesso in gravidanza

Aurora Ramazzotti, confessione hot sul sesso in gravidanza

"Sesso in gravidanza, sì o no?", è stata la domanda scomoda di Diletta Leotta. Pronta la risposta di Aurora Ramazzotti: "È diseducativo dire di no, lo sai? Perché fa benissimo. Tutto può essere. Anche la donna non ha tanta voglia perché comunque è particolare. Di contro ci sono donne che hanno molta libido. Io sono esattamente nel mezzo, nel senso che ero abbastanza tranquilla, cioè, si continuava… Era un periodo normale, ecco. Invece alla fine il sesso serve per indurre il parto. Se vuoi fare un parto naturale te lo consigliano proprio. Mentre all'inizio è anche un po' sexy, particolare, diverso, alla fine è una tragedia, è caos puro. Io stimo molto gli uomini che riescono a farlo. Stimo molto Goffredo per essermi stato al fianco fino alla fine". Proprio sul papà di Cesare ha aggiunto: "È bravissimo. Stanotte ha dormito sul divano perché abbiamo litigato. Io sto lì che cerco di riaddormentare Cesare, lui russa, poi si sveglia e mi dice come fare le cose e allora. Poi ci ridiamo su. Il rapporto è cambiato con il bimbo, però devo dire che riusciamo a mantenere un equilibrio".