Diletta Leotta: "Circondata da amici falsi, si sono approfittati di me"

Diletta Leotta è tornata a parlare della sua vita privata, svelando che la sua cerchia di amicizie è cambiata dopo il matrimonio con Loris Karius . I due sono convolati a nozze un anno fa in Sicilia. "Dopo il matrimonio non ho perso nessun amico, anzi, ho trovato quelli veri. Prima ero circondata da amici falsi , che si approfittavano di me, che sono una brava ragazza, molto buona e disponibile", ha rivelato ai microfoni di Radio 105. Dunque, ora Diletta ha capito davvero di chi può fidarsi e chi invece era vicino a lei solo per doppi fini: "Quando sei single, magari organizzi cene, inviti persone a casa e ti ritrovi in contesti in cui un sacco di loro fanno finta di essere amici, ma non lo so. Sono rimaste poche quelle vere".

Diletta Leotta e l'amicizia con Elodie

Tra le amicizie più vere di Diletta Leotta c'è sicuramente Elodie. Le due, nonostante i rispettivi impegni, restano molto unite e continuano a vedersi regolarmente. La cantante è stata anche la testimone di nozze della conduttrice. La scorsa estate Diletta ed Elodie si sono concesse una vacanza solo donne a Ibiza (non senza qualche polemica per via del jet privato). "La solidarietà femminile è preziosa se la trovi. A me è successo con Elodie, che è come una sorella per me. Ci siamo trasferite a Milano nello stesso periodo e sostenute molto a vicenda. Mi è stata vicina durante la gravidanza. E con Aria adesso è una zia dolcissima", ha raccontato la Leotta in un'intervista.

Diletta Leotta e la vita dopo il matrimonio

Dopo il colpo di fulmine a Parigi, Diletta Leotta ha sposato il calciatore tedesco Loris Karius in Sicilia nel 2024. Un anno prima è nata la figlia Aria. Per la bionda presentatrice le nozze hanno portato alcuni cambiamenti in meglio nella quotidianità, in particolare nelle persone che frequenta ogni giorno, permettendole di capire quali sono davvero quelle di cui potersi fidare.