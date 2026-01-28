Corriere dello Sport.it
mercoledì 28 gennaio 2026
Diletta Leotta incinta: "È un maschietto". E Chiara Nasti le scrive

Diletta Leotta svela su Instagram il sesso del secondo figlio: un maschietto. La primogenita Aria si prepara a diventare sorella maggiore
4 min
TagsDiletta LeottaLoris KariusChiara Nasti

Dopo l’annuncio della seconda gravidanza, arrivato a ridosso delle festività natalizie, Diletta Leotta è tornata a catalizzare l’attenzione dei social con una rivelazione molto attesa: il sesso del bebé in arrivo. Ancora una volta, la conduttrice di Dazn ha scelto Instagram come luogo privilegiato del racconto, affidando a un carosello di immagini e video il compito di dare forma a un momento profondamente personale.

Diletta Leotta incinta del secondo figlio

La didascalia che accompagna il post è ridotta all’essenziale: "Growing life". Due parole, nessuna spiegazione. A tradire però il significato del messaggio è un dettaglio cromatico tutt’altro che casuale: un cuore azzurro. Un indizio che molti follower hanno colto immediatamente, ancor prima di scorrere le immagini, intuendo la natura dell’annuncio. Nel carosello c'è un breve filmato girato nello studio della ginecologa. Una scena intima, lontana dai set televisivi e dalle luci della ribalta, che documenta l’istante della scoperta. La voce della dottoressa rompe l’attesa con una domanda semplice e carica di complicità: "Lo diciamo a tutti?". Subito dopo è arrivata la conferma tanto attesa: "È un maschio". La reazione della Leotta è stata spontanea, fatta di stupore e commozione, catturata senza mediazioni e condivisa con naturalezza. La notizia segna un nuovo capitolo nella vita familiare della presentatrice e del marito Loris Karius. La loro primogenita, Aria, si prepara ora a diventare sorella maggiore.

Chiara Nasti scrive a Diletta Leotta

La rivelazione di Diletta Leotta è stata accolta con grande entusiasmo sui social. Pioggia di congratulazioni e like per la 34enne siciliana. Tra i tanti messaggi non è passato inosservato quello di Chiara Nasti, moglie di Mattia Zaccagni. "Ancora più bella", ha scritto l'influencer, che dal capitano della Lazio ha avuto due figli. Conosce bene le fasi della gravidanza e si è voluta così complimentare con la Leotta. Altri personaggi famosi si sono invece limitati a commentare con dei cuori: da Andrea Iannone a Elisabetta Gregoraci, fino a Cristina Marino e Mariasole Pollio.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Diletta Leotta

