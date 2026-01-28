Diletta Leotta incinta: "È un maschietto". E Chiara Nasti le scrive

Diletta Leotta incinta del secondo figlio

La didascalia che accompagna il post è ridotta all’essenziale: "Growing life". Due parole, nessuna spiegazione. A tradire però il significato del messaggio è un dettaglio cromatico tutt’altro che casuale: un cuore azzurro. Un indizio che molti follower hanno colto immediatamente, ancor prima di scorrere le immagini, intuendo la natura dell’annuncio. Nel carosello c'è un breve filmato girato nello studio della ginecologa. Una scena intima, lontana dai set televisivi e dalle luci della ribalta, che documenta l’istante della scoperta. La voce della dottoressa rompe l’attesa con una domanda semplice e carica di complicità: "Lo diciamo a tutti?". Subito dopo è arrivata la conferma tanto attesa: "È un maschio". La reazione della Leotta è stata spontanea, fatta di stupore e commozione, catturata senza mediazioni e condivisa con naturalezza. La notizia segna un nuovo capitolo nella vita familiare della presentatrice e del marito Loris Karius. La loro primogenita, Aria, si prepara ora a diventare sorella maggiore.

Chiara Nasti scrive a Diletta Leotta

La rivelazione di Diletta Leotta è stata accolta con grande entusiasmo sui social. Pioggia di congratulazioni e like per la 34enne siciliana. Tra i tanti messaggi non è passato inosservato quello di Chiara Nasti, moglie di Mattia Zaccagni. "Ancora più bella", ha scritto l'influencer, che dal capitano della Lazio ha avuto due figli. Conosce bene le fasi della gravidanza e si è voluta così complimentare con la Leotta. Altri personaggi famosi si sono invece limitati a commentare con dei cuori: da Andrea Iannone a Elisabetta Gregoraci, fino a Cristina Marino e Mariasole Pollio.