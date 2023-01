Sanremo 2023, l'indiscrezione clamorosa: ecco con chi duetterà Elodie

Manca poco al Festival di Sanremo 2023: la kermesse musicale andrà in onda dal 7 all'11 febbraio su Rai Uno. Stando ad un'anticipazione fornita da Davide Maggio, nella serata dedicata alle cover anni ‘60, ‘70, ‘80, ‘90 e 2000, Elodie salirà sul palco del Teatro Ariston con BigMama , la rapper italiana divenuta simbolo del “body positive”. "Mi gridavano cicciona, ora guardate quanto sono figa!”, ha esclamato durante il Concerto del Primo Maggio. Classe 2000, di Avellino, il suo vero nome è Marianna Mammone e si è fatta notare grazie a Youtube. A quanto pare Elodie e BigMama canteranno un brano in inglese, ma la parte rap dell’ospite sarà in italiano.

Elodie a Sanremo 2023

Elodie Di Patrizi torna in gara a Sanremo per la terza volta. Ha partecipato nel 2017 e nel 2020. Nel 2021 è stata conduttrice insieme ad Amadeus per una serata. Quest'anno l'ex allieva di Amici presenta il brano 'Due', scritto in parte dalla stessa 32enne. Un pezzo che, secondo i beninformati, parlerebbe della fine della relazione tra l'artista e il collega Marracash. Oggi Elodie è legata al pilota Andrea Iannone.