"Elodie va a convivere con Iannone ma Marracash...", il gossip su Sanremo

Elodie e Andrea Iannone più innamorati che mai! Insieme dalla scorsa estate, la cantante e il pilota vivono la loro routine tra Milano e Lugano (qui abita lo sportivo). Nelle ultime foto pubblicate sul settimanale Chi sono stati pizzicati mentre pranzano nel capoluogo lombardo alla Langosteria in zona Porta Genova e poi si recano a fare shopping per arredare la nuova casa dell'ex concorrente di Amici. "Mentre camminano sono uniti da complicità e gesti intimi: scherzano, ridano, si baciano incuranti delle persone che hanno intorno perché ormai si sentono sicuri del sentimento che li unisce", fa sapere la rivista.

Elodie, la canzone di Sanremo 2023 è per Marracash?

A quanto pare la Di Patrizi sta vivendo, grazie a Iannone, uno dei periodi più belli della sua vita e per questo al prossimo Festival di Sanremo, dove è in gara con il brano Due, chiuderà un cerchio della sua vita. La canzone è stata scritta dalla stessa Elodie e parla di un amore finito male: molto probabilmente quello con il rapper Marracash (sono stati legati per tre anni). Tra una strofa e l'altra si parla di un rapporto complesso, tormentato: "Sapessi dirti basta/ma il cuore danza/per me le cose sono due/lacrime mie o lacrime tue/E se a quest'ora mi cerchi/perdonami dimmi/come mai?".