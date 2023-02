Elodie distrutta: "Quattro mesi d'inferno per Sanremo". E su Iannone...

Elodie si è mostrata a Domenica In di Mara Venier, nella puntata dedicata interamente al Festival di Sanremo, piuttosto stanca. Decisamente disrutta da questo tour de force che non va avanti da giorni bensì da mesi, come confessato dalla stessa cantante lanciata da Amici. "Non vedo l'ora di andare a casa mia a dormire - ha ammesso in diretta tv - Ho passato quattro mesi d'inferno per Sanremo. Non uscivo, sono stata un soldatino. Il motivo? Per prepararmi al meglio, ci tengo a fare le cose bene".