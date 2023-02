Elodie e la furiosa lite in aeroporto: "Sono impazzita"

Rissa sfiorata in aeroporto per Elodie Di Patrizi . A raccontare la vicenda la stessa cantante in 'Sento ancora la vertigine', la docu-serie sulla sua vita disponibile su Prime Video. “Non hai capito che ho fatto in aeroporto”, ha ammesso l'artista per poi aggiungere:“Sono impazzita. Stavo lì in aeroporto, a Pescara non ricordo, ed ero sovrappensiero. E sento uno al telefono parlare di me e dire ‘È passata una che somiglia a Elodie’. Io ero sempre nel mio mondo. Poi lo sento ancora aggiungere ‘Sta sotto effetto di qualcosa’”.

Elodie furiosa in aeroporto

“Perché sta cosa? Ma che c***o ne so! La gente chiacchiera e io non dovrei neanche ascoltare. Sono impazzita e sono andata lì. Sembravo davvero sotto effetto di qualcosa. Per la rabbia, me lo sono mangiato. Gli ho fatto: ‘Che c***o hai detto?’ e sono impazzita”. E poi ancora: “Lui non sapeva che dire. La polizia per tranquillizzarmi ‘dai signorina’. No, ma sono impazzita ‘ma pensa sto str***o’ mi sono detta. Io magari ero per i fatti miei e invece ci si ritrova a essere sempre sotto costante giudizio”.