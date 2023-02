Elodie a Domenica In: Mara Venier fa una battuta su Iannone

Elodie è tornata a Domenica In per una breve intervista con Mara Venier. La Di Patrizi ha cantato la sua ultima hit - 'Due' - e poi una cover di 'Se telefonando' per omaggiare Maurizio Costanzo. La 32enne ha presentato il suo ultimo album e la sua docuserie disponibile su Prime Video. Prima di andare via zia Mara ha fatto una battuta sulla vita privata di Elodie: "Devo dire che l'amore ti fa bene". La cantante ha riso e così la Venier ha aggiunto riferendosi ad Andrea Iannone: "Salutami il tuo moroso". "Lo farò" ha promesso l'ex allieva di Amici prima di lasciare lo studio.