Elodie e la convivenza con Iannone, la scelta d'amore del pilota

Passo importante per Elodie e Andrea Iannone: a un anno dal primo incontro la coppia ha deciso di andare a convivere. Come fa sapere il settimanale Chi, la cantante e il pilota stanno per trasferirsi in un nuovo appartamento in zona San Vittore, a Milano. Una casa in un palazzo storico, della Vecchia Milano, vicinissimo al centro e al cuore della movida. Una zona dove è difficile parcheggiare come dimostrano anche gli scatti della rivista, che tira le orecchie allo sportivo per aver lasciato l'auto in sosta vietata. Per amore, dunque, Iannone sta per lasciare Lugano, dove viveva da tempo, ed è pronto a traslocare in Italia.