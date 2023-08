Elodie, dichiarazione d'amore per Iannone: ma qualcosa va storto

Elodie innamorata di Andrea Iannone. A un anno dal primo incontro e in occasione del 34esimo compleanno del pilota la cantante si è lasciata andare ad una romantica dedica su Instagram, accompagnata da diverse foto a due. "Come è bello vivere con te. Auguri mio amore. Ti amo", ha fatto sapere la Di Patrizi, facendo subito il pieno di like. A commentare con dei cuoricini anche personaggi famosi come Mara Venier e Giulia Salemi. "Piccola peste, i love you too", ha risposto Iannone. Ma qualcuno ha provato a rovinare questo momento magico di Elodie...