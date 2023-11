Elodie, balli hot e duetto con Mengoni: Iannone resta senza parole

Il tour di Elodie ha fatto tappa a Milano. Al Mediolanum Forum di Assago la Di Patrizi ha regalato uno show unico, tra balletti hot e messaggi importanti come quelli a supporto all'organizzazione RED che lavora per la salute nelle parti più fragili del mondo. Elodie ha deliziato il suo pubblico con una sexy lap dance e in circa due ore ha cantato ben 26 canzoni. Ad un certo punto sul palco è salito Marco Mengoni, amico e collega della cantante.