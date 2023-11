Elodie fa impazzire Napoli: lap dance hot e maglia di Maradona

Elodie ha fatto impazzire i tifosi del Napoli presenti ieri sera al PalaPartenope per il primo dei sue due concerti ai piedi del Vesuvio. Stasera la cantante concederà il bis ma, intanto, ieri i fan dell'artista romana che non hanno voluto attendere la replica per godersela dal vivo hanno assistito a un grande show facendo registrare il sold out a Fuorigrotta.