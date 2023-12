Elodie: dopo Gino Paoli arriva la frecciatina di Enrico Ruggeri

Non c'è pace per Elodie Di Patrizi . Dopo lo scontro con Gino Paoli , ecco arrivare la frecciatina di Enrico Ruggeri . Il cantante ha bocciato i look hot della collega sostenendo che le donne davvero sexy non hanno bisogno di mostrare nessuna parte del proprio corpo per risultare tali, "nemmeno le ginocchia". Per ora nessuna risposta da parte della fidanzata di Andrea Iannone , da sempre senza troppi peli sulla lingua.

Cosa ha detto Enrico Ruggeri su Elodie: le parole del cantante

"Nel mondo della musica, le due donne che considero più sexy sono: Nico, che era la cantante dei Velvet Underground e Debbie Harry, la cantante dei Blondie. In entrambi i casi queste avevano un tale sex appeal che non avevano bisogno di mostrare nemmeno le ginocchia", ha detto Enrico Ruggeri in un'intervista rilasciata a Libero per poi aggiungere: "Virna Lisi non ricordo di averla mai vista nuda, eppure me la ricordo come un’icona erotica".