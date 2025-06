Elodie scoppia a piangere a San Siro, il gesto di Iannone non passa inosservato

Attimi di commozione a San Siro durante il concerto di Elodie. La cantante non è riuscita a trattenere le lacrime mentre cantava Vertigine, una delle canzoni più note del suo repertorio. Un brano che la stessa Di Patrizi ama molto cantare perché racconta la difficoltà di accettarsi, la lotta interiore tra diverse parti di sé, e come si possa sentire la vertigine di fronte a questa complessità. Un percorso che ha vissuto in prima persona. A Milano, durante l'esibizione, il coro del pubblico ha reso quel momento indimenticabile ed Elodie non è riuscita a trattenere le lacrime. La 34enne è sempre così vera e schietta e anche al Festival di Sanremo si è emozionata durante una performance.