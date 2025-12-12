Elodie incinta? Esplode il gossip dopo l'ultima mossa della cantante  

Quando si parla di Elodie , una delle regine indiscusse dello showbiz italiano, i riflettori non si spengono mai. Questa volta, però, al centro dell’attenzione non c’è un nuovo singolo o un look troppo sexy, bensì un rumor che sta facendo chiacchierare il mondo del gossip: Elodie è incinta? La notizia circola con insistenza, ribaltando completamente ciò che solo una settimana fa veniva dato quasi per certo. I principali siti di cronaca rosa parlavano infatti di una crisi profonda con Andrea Iannone , alimentata dalla mancata presenza del pilota all’ultima data del tour della cantante. Un’assenza interpretata da molti come il segnale più evidente di un amore ormai al capolinea. Secondo gli esperti, il fitto calendario degli impegni musicali e le polemiche che hanno accompagnato l’ultima parte del tour avrebbero messo sotto pressione la coppia, costretta a convivere con lunghi periodi di stress. Ma, come spesso accade con Elodie, la verità sembra cambiare direzione nel giro di un battito di ciglia.

Elodie incinta di Iannone?

Ora infatti si parla di tutt’altro: non solo la relazione sarebbe più solida che mai, ma i due potrebbero essere pronti a diventare genitori. A lanciare il nuovo rumor è l’influencer ed esperta di gossip Deianira Marzano, che nelle sue storie Instagram ha condiviso un messaggio ricevuto da un follower: una “soffiata” che ha immediatamente acceso la curiosità dei fan. Naturalmente, le indiscrezioni vanno prese con cautela. C’è chi ipotizza che proprio una presunta gravidanza sia il motivo della lunga pausa annunciata da Elodie fino al 2027, una scelta che ha spiazzato tutti. Ma allo stesso tempo, i dubbi sono più che legittimi: Elodie tornerà infatti sul palco con un nuovo tour nei palazzetti già ad aprile, e sarebbe quantomeno improbabile affrontare un impegno così fisicamente intenso a pochi mesi dal parto.

Il silenzio di Elodie

In tutto questo, la diretta interessata per ora tace. Negli ultimi mesi Elodie si è mostrata sempre sincera e trasparente di fronte ai pettegolezzi, rispondendo senza timore quando lo riteneva necessario. Questa volta cosa farà? Interverrà per chiarire, o lascerà che le voci scorrano via come sempre? Una cosa è certa: il mistero rende la popsstar ancora più affascinante.