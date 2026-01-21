Corriere dello Sport.it
mercoledì 21 gennaio 2026
Elodie e Franceska sempre insieme, cosa è successo dopo la vacanza in Thailandia

Elodie e Franceska Nuredini insieme: dopo la Thailandia paparazzi e social raccontano una frequentazione che va oltre l’amicizia, senza conferme
3 min
Elodie

Elodie e la ballerina Franceska Nuredini inseparabili. Da settimane ormai. Questa volta, a suggellare la loro vicinanza è stato il settimanale Chi, con tanto di copertina dedicata. La rivista di cronaca rosa racconta di una frequentazione costante dopo la vacanza in Thailandia ben documentata sui social: Elodie e Franceska sono state fotografate mentre uscivano insieme dall’abitazione della ballerina, per poi farvi ritorno fianco a fianco dopo una tappa dal parrucchiere. Scene di quotidianità che, sommate, hanno rafforzato le indiscrezioni su un rapporto che andrebbe oltre l’amicizia.

Elodie e Franceska insieme anche dopo la vacanza in Thailandia

"L’intesa tra Elodie e la ballerina Franceska Nuredini poteva restare uno dei tanti segreti del mondo della musica", scrive il settimanale. "E invece entrambe hanno scelto di condividere la loro complicità, pubblicando sui social le immagini della vacanza in Thailandia". Un viaggio che ha mostrato sorrisi, abbracci e una sintonia evidente. "I sentimenti di queste ragazze sono sinceri: si sono incontrate, si sono riconosciute, hanno lavorato insieme in tour (Franceska faceva parte del corpo di ballo della cantante) e, finito il lavoro, hanno continuato a frequentarsi". Da giorni, ormai, si ipotizza che tra le due ci sia una relazione sentimentale. Per ora nessuna conferma ma neppure nessuna smentita da parte delle dirette interessate. Eppure, le foto condivise sui social - abbracci al tramonto, scatti in coppia - hanno finito per alimentare ulteriormente le voci.

Chi è Franceska Nuredini, la ballerina di Elodie

Franceska Nuredini, 23 anni, è una ballerina professionista italo-albanese. Lavora da sette anni tra palchi, tv e videoclip. Ha danzato per Costa Crociere, Calzedonia, Il cantante mascherato, J-Ax ed è stata nel corpo di ballo del tour di Elodie, oltre a collaborare con Sfera Ebbasta.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Elodie Di Patrizi

