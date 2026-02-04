Elodie e Franceska inseparabili, "mettono su casa insieme"

Elodie fa sul serio con Franceska Nuredini. "Mettono su casa insieme", ha fatto sapere il settimanale Chi, pubblicando una serie di fotografie che ritraggono la cantante e la ballerina prima all’interno di Zara Home e poi all’esterno dell’abitazione di Elodie, dove a quanto pare vivrebbe anche la Nuredini.

Elodie e la ballerina Franceska Nuredini convivono

"Elodie e Franceska Nuredini sono sempre più legate: le vediamo mentre, a braccetto, vanno a fare shopping per la casa", si legge sulla rivista. Nessun commento ufficiale da parte delle dirette interessate ma "non ce n’è bisogno: basta vedere le foto". Negli scatti non compaiono baci o gesti esplicitamente romantici, bensì una evidente complicità: una passeggiata a braccetto, sorrisi, momenti di quotidianità condivisa. Dettagli che, secondo Chi, si inseriscono in una narrazione già avviata. "Dopo averle viste insieme in Thailandia e poi a Milano, dal parrucchiere, ora le osserviamo mentre visitano un negozio di accessori per la casa". Tra gli episodi raccontati, anche l’attenzione di Elodie per una borsa dell’acqua calda rivestita in peluche, prima di una pausa per uno spuntino e di alcuni selfie concessi ai fan.

La storia tra Elodie e Franceska Nuredini

Il tam tam mediatico è scoppiato a Capodanno. È in quei giorni sono iniziate a circolare le prime voci: secondo alcune segnalazioni, le due sarebbero state viste scambiarsi un bacio all’interno di un locale, episodio mai confermato ma sufficiente ad accendere l’attenzione del gossip. A rafforzare le indiscrezioni un viaggio in Thailandia. Una vacanza condivisa, documentata sui social con immagini che ritraggono Elodie e Franceska abbracciate, sorridenti, immerse in un clima di evidente complicità. Non solo: a detta di qualcuno la relazione tra la Di Patrizi e la ballerina sarebbe sbocciata mentre la popstar era ancora legata ad Andrea Iannone.