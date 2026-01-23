Corriere dello Sport.it
Elodie e Franceska, "il loro rapporto nato mentre lei stava con Iannone". Il retroscena

Il presunto segreto di Elodie: il legame con Franceska Nuredini sarebbe iniziato un anno fa, mentre era ancora fidanzata con Iannone
4 min
TagsElodieAndrea Iannone

Continua a far discutere il rapporto tra Elodie e la sua ballerina Franceska Nuredini. Da settimane le due sono inseparabili: prima il tour, poi il viaggio in Thailandia e infine il rientro a Milano. Sempre insieme. Ma solo ora è spuntato un retroscena assai piccante: a quanto pare il rapporto tra le due sarebbe nato mentre la cantante era ancora legata ad Andrea Iannone.

Elodie, Franceska e Iannone: il retroscena sul triangolo amoroso

A ricostruire i retroscena della storia tra Elodie e Franceska è stato Alberto Dandolo, sulle pagine del settimanale Oggi. Le prime immagini delle due risalgono alla fine di giugno 2025: Elodie, allora ancora ufficialmente legata ad Andrea Iannone, è stata fotografata mentre rientra in albergo dopo una cena con amici insieme al pilota e a Franceska. Nulla che, in quel momento, facesse pensare a qualcosa di più di una normale frequentazione all’interno del gruppo. Ma è nelle settimane successive che la vicinanza tra la cantante e la ballerina è diventata sempre più evidente. All’inizio di luglio 2025 Elodie è volata a Ibiza per una vacanza tutta al femminile. Con lei Diletta Leotta, alcune ballerine del tour e proprio Franceska. Gli scatti pubblicati da Oggi parlavano già chiaro: le due erano spesso insieme, complici, sorridenti, inseparabili anche in riva al mare. I paparazzi avevano notato quella sintonia speciale, ma ufficialmente Elodie risultava ancora fidanzata con Iannone e il gossip sarebbe così rimasto sottotraccia. Con l’arrivo dell’autunno, però, qualcosa sarebbe cambiato. La relazione tra Elodie e Andrea Iannone ha iniziato a mostrare segni di cedimento: apparizioni pubbliche sempre più rare, vite che sembrano prendere direzioni diverse e, soprattutto, festività natalizie trascorse separati. Un dettaglio non da poco. A Capodanno, infatti, Elodie ha scelto di festeggiare insieme a Franceska, alimentando ulteriormente le voci su un rapporto ormai centrale nella sua vita.

Andrea Iannone si consola con Rocio dopo l'addio a Elodie

Il vero terremoto mediatico è arrivato a gennaio 2026. Mentre Elodie si trovava in Thailandia proprio con Franceska, in Italia è esploso il gossip su un presunto flirt tra Andrea Iannone e Rocio Munoz Morales, ex compagna di Raoul Bova. Secondo quanto riportato da Dandolo, sarebbe stato questo intreccio di voci a spingere la cantante a uscire allo scoperto, mettendo fine ai sussurri e ufficializzando la relazione con Franceska sui social. Una storia nata lontano dai riflettori e cresciuta passo dopo passo, tra tour, viaggi e silenzi, che oggi si racconta attraverso immagini, complicità e scelte sempre più chiare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

