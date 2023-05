Ilary Blasi, serata sexy con Vladimir Luxuria e le drag queen

Serata insolita per Ilary Blasi. La conduttrice, insieme alla sorella maggiore Silvia, al cognato Ivan ed altri amici, si è recata al Muccassassina per assistere allo show Next Mucca Drag Superstar e ai festeggiamenti per i 40 anni del Circolo di cultura omosessuale Mario Mieli, che hanno avuto come ospite d'onore Vladimir Luxuria. Il rapporto tra quest'ultima e l'ex moglie di Francesco Totti è diventato molto stretto grazie a L'Isola dei Famosi.