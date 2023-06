Isola dei Famosi, Enrico Papi: "Con Ilary Blasi una storia d'amore"

L'ultima edizione de L'Isola dei Famosi sta facendo discutere più per i presunti attriti tra la conduttrice Ilary Blasi e il nuovo opinionista Enrico Papi che per le dinamiche tra i naufraghi in Honduras. Fin dall'inizio si è parlato di una certa antipatia tra i due e della possibilità di sostituire Papi con un altro volto noto. In un'intervista a Il Messaggero Enrico si è tolto qualche sassolino dalla scarpa, facendo addirittura una clamorosa rivelazione sul rapporto con l'ex moglie di Francesco Totti...

In che rapporti sono Enrico Papi e Ilary Blasi: tutta la verità

"Ilary l'ho conosciuta quando aveva 17 anni: venne per fare una telepromozione all'interno di Sarabanda. La presi subito, era divertente e bellissima. - ha assicurato Enrico Papi - Abbiamo un bel rapporto, lei è la tipologia di donna che mi piace, come mia moglie: simpatica e cinica al punto giusto. Con lei per me sarebbe più probabile avere una storia d'amore che una lite". Il presentatore è sposato dal 1998 con Raffaella Schifino, dalla quale ha avuto due figli: Rebecca e Jacopo. Testimone di nozze dello sposo è stato Maurizio Costanzo.

Enrico Papi: nessun problema a L'Isola dei Famosi 2023

"Tensioni tra di noi? Non è vero niente. Non c'è proprio attrito, altrimenti lo direi", ha precisato Enrico Papi. Ilary non le ha mai chiesto di darsi una calmata? "No, lei si diverte. Io non sono un opinionista professionista come Vladimir Luxuria, sono un conduttore, ho il mio temperamento: sono stato scelto per questo", ha risposto il 58enne, che di recente è stato però sgridato dal regista de L'Isola dei Famosi per aver lasciato la sua poltrona in diretta.