Ilary Blasi e il gesto a L'Isola dei Famosi per Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi, cosa ha detto Ilary Blasi a L'Isola dei Famosi

"Prima di iniziare questa puntata vorrei fare un applauso a Silvio Berlusconi", ha esordito Ilary Blasi. Gli opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi subito in piedi, così come tutto il pubblico presente in studio. "So che lui non si perdeva una puntata de L'Isola dei Famosi e come ci ha detto il nostro editore (Pier Silvio Berlusconi, ndr) diamo il via alla nostra semifinale".

Isola dei Famosi, il messaggio per Silvio Berlusconi

Sul led alle spalle di Ilary Blasi un'immagine di Silvio Berlusconi e il seguente messaggio: "Tutta Mediaset abbraccia con amore e infinita riconoscenza il fondatore Silvio Berlusconi". La finale de L'Isola dei Famosi andrà in onda su Canale 5 lunedì 19 giugno.