Ilary Blasi, polemica social per un labiale verso una fan

Ilary Blasi si sta godendo le vacanze in Brasile insieme a Bastian. Un viaggio da sogno per l'ex moglie di Francesco Totti, che sta documentando le sue giornate attraverso post e stories condivise quotidianamente sul suo profilo Instragram. Uno dei suoi ultimi post ha però scatenato una polemica sui social .

Ilary Blasi nella bufera: cosa è successo

Nel post in questione Ilary Blasi ha condiviso alcune foto sulla spiaggia e sotto al Cristo Redentore di Rio de Janeiro. La bufera non è nata però per le foto postate, bensì per il racconto di una fan nei commenti del post. La persona in questione ha infatti raccontato uno spiacevole aneddoto vissuto proprio con la Blasi, che la avrebbe allontanata con un duro labiale dopo la richiesta di avvicinarsi per un saluto. Un racconto che ha scatenato la polemica nei commenti sul comportamento dell'ex moglie di Totti.