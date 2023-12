Simona Ventura contro Ilary Blasi: "Non ha tutelato i figli"

A Simona Ventura non è piaciuto 'Unica', il docufilm Netflix in cui Ilary Blasi parla della rottura con Francesco Totti. "Apprezzo Ilary Blasi ma non avrei mai potuto mai fare come lei in Unica, per me è importante tutelare i figli", ha dichiarato in un'intervista a La Repubblica. Super Simo ha vissuto una situazione simile: nel 2008 si è separata dall'ex calciatore Stefano Bettarini dal quale ha avuto i figli Niccolò e Giacomo.